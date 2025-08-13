Shohei Ohtani estremece las Grandes Ligas con insólita racha de jonrones (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es el mejor jugador en esta recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas. El estrella de Los Angeles Dodgers volvió a decir presente en la serie contra los Angelinos de Anaheim con bestial cuadrangular, en la jornada de este martes por la noche.

Aunque no pudo evitar la caída de su novena, el japonés llegó a 43 bambinazos en la vigente campaña para posicionarse como líder en solitario en ese apartado. El primer bate de los angelinos castigó al cerrador Kenley Jansen con una conexión a 404 pies de distancia.

Se ha vuelto cotidiano ver a Ohtani con un tablazo de cuatro esquinas en las últimas carteleras de Las Mayores. El 'Unicornio' vive un explosivo momento con el madero con un average astronómico de .462, cinco vuelacercas, seis remolcadas, 12 anotadas, .588 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS por las nubes de 1.115 en siete desafíos.

La insólito racha de jonrones de Shohei Ohtani

El actual MVP de la Liga Nacional ha mostrado poder en su máxima expresión con los Dodgers. Además de ser líder jonronero del viejo circuito, el bateador designado acumula cuatro juegos consecutivos con al menos un cuadrangular.

Asimismo, Ohtani ha disparado un extrabase en siete partidos seguidos, siendo una contundencia ofensiva que lo puede llevar a su MVP en su carreras en las Grandes Ligas. Cabe destacar que, la estrella viene de convertirse en el primer jugador en la historia en coleccionar una campaña con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas en MLB.

Las estadísticas de Ohtani son dignas de admirar. El designado cuenta con promedio al bate de .284, 43 vuelacercas, 79 remolcadas, 114 anotadas, 131 hits, .391 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.020 en 118 compromisos.