Shohei Ohtani domina el beisbol de Grandes Ligas en los últimos días (+Números)

Si bien los Dodgers de Los Ángeles no están atravesando el mejor momento, Shohei Ohtani está rindiendo de gran forma en la temporada 2025 de Grandes Ligas, en especial en los últimos compromisos. El japonés cuenta con una racha de cuatro juegos seguidos sacando la bola de jonrón.

El asiático de 31 años está teniendo una nueva campaña con ritmo de MVP y sus números son realmente envidiables, siendo sin duda de los mejores peloteros ofensivamente en todo el beisbol. Durante los últimos siete compromisos, registra unos número de ensueño, que son para destacar.

Shohei Ohtani y números de superestrella

Pese a la derrota del 12 de agosto 7-6 frente Angelinos de Los Ángeles, Ohtani volvió a rendir con el madero y sus números en los más recientes compromisos claramente, incrementaron. El nipón sigue reescribiendo lo que creíamos posible en el beisbol moderno. En sus últimos siete desafíos de los Dodgers, ha conectado 11 hits en 25 turnos para un promedio de .440, ha anotado 11 carreras, disparado cuatro cuadrangulares y acumulado un astronómico OPS de 1.576. Sin embargo, no solo eso: mientras destroza la pelota al batear, también sube a la lomita y brilla como lanzador, algo que muy pocos pueden siquiera soñar con hacer al más alto nivel.

En ese mismo lapso, Ohtani trabajó 4 entradas desde el montículo y ponchó a 8 rivales, mostrando que su talento no se limita a un solo rol. Lo que está haciendo trasciende las estadísticas: es un espectáculo que desafía las normas y recuerda por qué el deporte es capaz de sorprendernos. Cada juego suyo es una lección de versatilidad y excelencia, una demostración de que estamos presenciando a un jugador que, como dicen muchos, parece no ser real.

Tras esta notable actualidad, Shohei Ohtani acumula 131 imparables en 118 juegos, entre ellos 16, siete triples y 43 jonrones. Además, acumula 79 carreras remolcadas, 114 anotadas y promedio de .284.