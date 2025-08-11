MLB

MLB: Shohei Ohtani a la caza de Ichiro en marcas históricas de japoneses

El pelotero japonés está cerca de superar a Ichiro Suzuki en varias marcas históricas entre peloteros japoneses en Grandes Ligas

Por Jeferson Palacin
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 12:28 pm
MLB: Shohei Ohtani a la caza de Ichiro en marcas históricas de japoneses
Shohei Ohtani - Dodgers de Los Ángeles - AP Photo/Jessie Alcheh
Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani no solo redefine el molde de pelotero moderno: también empieza a dejar huella en los libros de historia. En cada juego con Dodgers de Los Ángeles, se acerca a marcas que durante años parecían intocables, incluidas varias de Ichiro Suzuki en Grandes Ligas.

NOTAS RELACIONADAS

Ichiro abrió las puertas del bateador japonés en Las Mayores, pero dejó la vara tan alta que parecía inalcanzable. Solo un fuera de serie como Ohtani, con poder, disciplina y versatilidad; podría empezar a recortar distancias en las marcas históricas que dejó el legendario 51.

Shohei ya superó a Suzuki en cuadrangulares, pero ahora empieza lo bueno, ya que se le acerca en impulsadas, boletos, dobles y triples. Con 46 encuentros por disputar en 2025, aún podría descontar en cada estadística durante esta temporada, en una persecución explosiva.

¿Qué marcas de Ichiro Suzuki puede alcanzar Shohei Ohtani en corto plazo?

Shohei Ohtani es el pelotero con ritmo ofensivo más endemoniado que se recuerde en Grandes Ligas. Ichiro Suzuki por otra parte, construyó su camino al Salón de la Fama desde la constancia y el trabajo día a día. Hoy ambas trayectorias convergen en una persecución histórica.

Marcas que Ohtani superará a Suzuki en corto plazo

Estadística Ichiro Suzuki Shohei Ohtani Diferencia Estado Proyección
Impulsadas 780 644 136 Alcanzable 1-2 temporadas
Boletos 647 508 139 Alcanzable 2 temporadas
Dobles 362 183 179 En progreso 2 temporadas
Triples 96 43 53 En progreso 5 temporadas

Todavía restan 46 juegos de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Lo que significa que aún podría mejorar los registros que lleva has ahora, alcanzar los 10 triples y terminar el año con 25+ dobles lo que lo ayudaría a mejorar sus registros.

Marcas de Ichiro que Ohtani podría superar a largo plazo

Para que Shohei Ohtani pueda superar a Ichiro Suzuki en estas marcas históricas entre japoneses; tendrá que mostrar una consistencia ofensiva fuera de serie, por al menos 10 temporadas. El reto es sostener el promedio, tener salud y ser decisivo año a año.

Estadística Ichiro Suzuki Shohei Ohtani Diferencia Estado Proyección
Robos 509 162 347 Largo plazo 6+ temporadas
Hits 3.089 1.007 2.082 Lejano Difícil de alcanzar
Anotadas 1.420 656 764 Lejano Reto de longevidad
Turnos 9.934 3.574 6.360 Lejano Reto de longevidad
Apariciones Plato 10.734 4.139 6.595 Lejano Reto de longevidad
Juegos 2.653 976 1.677 Lejano Reto de longevidad

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La Rinconada Entrenador Fútbol
Lunes 11 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB