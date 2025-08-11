MLB: Shohei Ohtani a la caza de Ichiro en marcas históricas de japoneses

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani no solo redefine el molde de pelotero moderno: también empieza a dejar huella en los libros de historia. En cada juego con Dodgers de Los Ángeles, se acerca a marcas que durante años parecían intocables, incluidas varias de Ichiro Suzuki en Grandes Ligas.

Ichiro abrió las puertas del bateador japonés en Las Mayores, pero dejó la vara tan alta que parecía inalcanzable. Solo un fuera de serie como Ohtani, con poder, disciplina y versatilidad; podría empezar a recortar distancias en las marcas históricas que dejó el legendario 51.

Shohei ya superó a Suzuki en cuadrangulares, pero ahora empieza lo bueno, ya que se le acerca en impulsadas, boletos, dobles y triples. Con 46 encuentros por disputar en 2025, aún podría descontar en cada estadística durante esta temporada, en una persecución explosiva.

¿Qué marcas de Ichiro Suzuki puede alcanzar Shohei Ohtani en corto plazo?

Shohei Ohtani es el pelotero con ritmo ofensivo más endemoniado que se recuerde en Grandes Ligas. Ichiro Suzuki por otra parte, construyó su camino al Salón de la Fama desde la constancia y el trabajo día a día. Hoy ambas trayectorias convergen en una persecución histórica.

Marcas que Ohtani superará a Suzuki en corto plazo

Estadística Ichiro Suzuki Shohei Ohtani Diferencia Estado Proyección Impulsadas 780 644 136 Alcanzable 1-2 temporadas Boletos 647 508 139 Alcanzable 2 temporadas Dobles 362 183 179 En progreso 2 temporadas Triples 96 43 53 En progreso 5 temporadas

Todavía restan 46 juegos de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Lo que significa que aún podría mejorar los registros que lleva has ahora, alcanzar los 10 triples y terminar el año con 25+ dobles lo que lo ayudaría a mejorar sus registros.

Marcas de Ichiro que Ohtani podría superar a largo plazo

Para que Shohei Ohtani pueda superar a Ichiro Suzuki en estas marcas históricas entre japoneses; tendrá que mostrar una consistencia ofensiva fuera de serie, por al menos 10 temporadas. El reto es sostener el promedio, tener salud y ser decisivo año a año.