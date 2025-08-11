MLB: Dave Roberts lanza critica contra Ohtani y deja claro que no es perfecto

Suscríbete a nuestros canales

Dave Roberts se ha caracterizado por ser un manager que va de frente en Grandes Ligas. No tiene pelos en la lengua y eso lo ha llevado a besar la gloria con Dodgers de Los Ángeles. En esa línea, lanzó un fuerte crítica contra Shohei Ohtani tras una mala decisión del japonés.

"El intento de robo de Ohtani en la baja de la sexta entrada no fue una buena jugada de beisbol", reconoció el estratega de Dodgers tras la caída 5-4 ante Toronto. La frase expone al japonés en un momento delicado del encuentro, cuando el equipo intentaba aumentar la ventaja.

Esta situación solo indica que Shohei Ohtani no es perfecto, pero aún cometiendo ese error, terminó la jornada con: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsadas, 2 boletos, 1 robo. Además, bateó .538 en la serie contra Azulejos y registra .457 de promedio en el mes de agosto.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles en 2025

Shohei Ohtani sigue a un ritmo demoledor en este 2025 de Grandes Ligas. El japonés ya tiene 41 cuadrangulares y va encaminado a superar los 54 de marca personal que tiene en su carrera. Quizás no sea 40-40, pero sigue marcando la pauta de la liga.

Números de Ohtani en 2025

- 116 juegos, 455 turnos, 111 anotadas, 129 hits, 16 dobles, 7 triples, 41 jonrones, 77 impulsadas, 76 boletos, 144 ponches, 17 bases robadas, .284 promedio, .388 OBP, .620 SLG, 1.008 OPS

Números de Ohtani en agosto 2025

- 35 turnos, 11 anotadas, 16 hits, 3 dobles, 3 jonrones, 4 impulsadas, 8 boletos, 14 ponches, 4 bases robadas, .457 promedio, .588 OBP, .800 SLG

¿Shohei Ohtani podrá alcanzar los 60 HR en 2025?

sí, al menos en la teoría tiene lo necesario para lograrlo. Registra 116 encuentros de los 162 de Grandes Ligas, si partimos de ahí, aún le quedan por jugar 46 encuentros. Con eso en mente, tiene tiempo y juegos para batear 19 vuelacercas y llegar a los 60 HR en una temporada.