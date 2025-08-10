MLB: Shohei Ohtani conectó el jonrón 40 y logró esta impresionante marca

Suscríbete a nuestros canales

Desde su debut en la temporada 2018, Shohei Ohtani ha causado un impacto extraordinario en MLB, no solo por ser la figura mediática más importante de la liga, sino porque sobre el terreno de juego también esuna figura que no deja indiferente a nadie.

Este 9 de agosto, Dodgers de Los Angeles recibió a Azulejos de Toronto, en un encuentro que tranquilamente podría ser de la Serie Mundial, dado que ambos conjuntos lideran sus respectivas divisiones, tanto en la Liga Nacional como en la Americana, respectivamente.

En la parte baja del quinto capítulo, ya el vigente campeón estaba arriba 2-0. Sin embargo, contaba con la posibilidad de estirar la diferencia a favor de los californianos.

El japonés alargó la ventaja de Dodgers de Los Angeles

Para eso debía imponerse en el duelo contra el pitcher Chris Bassitt, quien se puso abajo en la cuenta, con tres bolas y un strike, así que cayó en la trampa con su siguiente envío se quedó cerca de la zona y eso lo aprovechó Shohei Ohtani.

De esta manera, con un sólido batazo de 417 pies, el nipón la sacó del parque por el jardín central, colocando el encuentro 3-0.

Sin embargo, eso no eralo más importante de su cuadrangular, sino que fue su estacazo número 40 de la presente temporada de Grandes Ligas, no solo siendo el líder de la Liga Nacional, sino que ahora suma cuatro campañas con más de cuatro decenas de jonrones.

Más de 200 jonrones en cinco años para Shohei Ohtani

Todo empezó en 2021, cuando se llevó su primer premio de Jugador Más Valioso. Allí enlazó 46 bambinazos, quedándose cerca en 2022, cuando llegó a 34 vuelacercas. Mientras que en 2023, año de su segundo MVP de MLB, totalizó 44.

Pero su mejor registro lo consiguió en 2024, donde se convirtió en el primer 50-50 de la historia, con 54 cuadrangulares y 59 bases robadas en 159 presentaciones. Ahora va con el objetivo de emular ese tope personal.