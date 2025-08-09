MLB

MLB: Estos son los números de Rafael Devers en la segunda mitad

El dominicano ha tenido un inicio discreto con San Francisco 

Por David Méndez
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 07:57 pm
Foto: Cortesía
El dominicano Rafael Devers ha mostrado un desempeño sólido en la segunda mitad de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Desde el Juego de Estrellas, el dominicano batea para .276 con 21 imparables, cinco jonrones, 12 carreras impulsadas y 12 anotadas en 20 encuentros disputados.

Una segunda mitad modesta

En estos 20 juegos, su aporte ha sido clave para mantener competitividad, a pesar de que su equipo no esté en zona de playoffs directa.

Aunque su producción en la segunda mitad ha sido buena, es importante contextualizarla con meses anteriores. Rafael Devers inició la temporada con altibajos, pero logró un mes de mayo excepcional, con .356 de promedio y 33 impulsadas, una de sus mejores marcas mensuales en su carrera profesional.

Sin embargo, su traslado desde los Medias Rojas a los Gigantes de San Francisco ha presentado desafíos. Con los de La Bahía, Rafael Devers ha batallado con la consistencia, exhibiendo un promedio inferior y menos impacto en el lineup. En 18 juegos con San Francisco, su promedio bajó a .221 y ha conectado solo dos jonrones en ese tramo.

 

