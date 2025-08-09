MLB: Mariano Rivera sufre lesión en juego de exhibición (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El legendario cerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el juego de exhibición del Old-Timers’ Day celebrado este sábado en el Yankee Stadium. El evento, que conmemoraba el 25º aniversario del campeonato de la Serie Mundial de 2000, reunió a figuras icónicas como Roger Clemens, Joe Torre y el propio Rivera, quien participaba por segunda vez en esta tradicional jornada.

El momento del incidente

Rivera, de 55 años, se encontraba jugando en el jardín central cuando, durante el turno al bate de Willie Randolph, dio un paso hacia adelante y cayó al suelo en la zona del center field. Minutos antes, había conectado un sencillo frente a su excompañero Andy Pettitte y corrido sin dificultad a la primera base, lo que hacía pensar que estaba en buena forma física para el evento.

Parte médico

Fue Roger Clemens quien inicialmente reveló la gravedad del incidente durante una entrevista en la cabina de WFAN con Suzyn Waldman. “Pensamos que era el tendón de la corva, pero parece que es algo peor. Creo que está en el hospital ahora”, comentó Clemens. Posteriormente, un portavoz de los Yankees confirmó que Rivera sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y que fue evaluado por los entrenadores del equipo, aunque aún no se ha determinado la severidad exacta del daño.

Rivera, considerado el mejor cerrador en la historia de las Grandes Ligas, ostenta el récord de 652 salvamentos y fue el primer jugador en ser elegido unánimemente al Salón de la Fama en 2019. Esta no es la primera vez que sufre una lesión importante: en 2012, se rompió el ligamento cruzado anterior mientras atrapaba elevados en la práctica, pero logró regresar para una última temporada brillante en 2013.

Rumbo al quirófano

Su agente, Fernando Cuza, confirmó que Mariano Rivera será sometido a cirugía la próxima semana.