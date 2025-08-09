MLB: Yankees tienen este alarmante récord desde junio (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees en Nueva York está pasando por uno de los momentos más críticos en lo que va la temporada y las críticas no han dejado de llegar. Esto se debe principalmente a que tienen un alarmante récord desde hace ya dos meses y es la principal razón por la que perdieron el liderato de la División Este de la Liga Americana.

Uno de los aspectos más criticados por parte de los seguidores y expertos es lo que está sucediendo con el rendimiento del cuerpo de relevistas, que justamente fue la parte en la que más se reforzó el equipo en la fecha límite de cambios. Sin embargo, estas nuevas adiciones no han comenzado de la mejor manera y esto ha perjudicado aún más el panorama de los Yankees.

Sin embargo, desde el pasado 13 de junio, los “Bombarderos” registran una marca de 19 victorias y 30 derrotas desde el 13 de junio, siendo esta la peor marca en la Liga Americana desde ese lapso de tiempo.

Yankees sin soluciones exitosas

Por si fuera poco, ya no solo está fallando el bullpen, sino que desde el 30 de julio del año en curso, Will Warren se convirtió en el último abridor del equipo en registrar un out en la sexta entrada de un compromiso.

Esto es una muestra de que la incapacidad de los abridores de los Yankees para avanzar más allá de la quinta entrada ha puesto una presión tremenda sobre su cuerpo de relevistas. Además, la ofensiva ha estado presentando serios bajones de producción en la segunda mitad de temporada.

Finalmente, la organización de los Yankees de Nueva York necesita encontrar soluciones con carácter de urgencia, siempre y cuando no tengan como meta principal avanzar a la postemporada en el 2025.