MLB: Clayton Kershaw blanqueó a dos generaciones de una misma familia. ¡Leyenda! (+Detalles)

El beisbol de las Grandes Ligas nunca deja de sorprender con historias que parecen sacadas de una película. Una de ellas la protagoniza el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, quien recientemente logró algo verdaderamente asombroso: retirar sin hits a dos generaciones de una misma familia, ambos íconos del juego.

En 2009, Kershaw enfrentó a Vladimir Guerrero Sr. y lo dejó en blanco. Ahora, en 2025, repitió la hazaña frente a Vladimir Guerrero Jr.

Foto: AP

Kershaw vs Vladimir Guerrero Sr.: El primer duelo

En el año 2009, un joven Clayton Kershaw de apenas 21 años ya mostraba destellos de grandeza. En aquella temporada, se enfrentó al entonces veterano Vladimir Guerrero Sr., quien acumulaba múltiples premios y una reputación temida por los lanzadores.

Sin embargo, el zurdo no se dejó intimidar y retiró al dominicano en sus tres turnos al bate, dejando un contundente 3-0 en su contra.

Ese enfrentamiento marcó el inicio de una carrera que con el tiempo se convertiría en legendaria. Kershaw no solo se consolidó como uno de los mejores lanzadores de los últimos años, sino que ha sabido mantenerse vigente durante más de una década.

Clayton vs "Vladdy Jr.": El segundo capítulo

Ya en 2025, con 37 años y múltiples reconocimientos en su haber, Clayton Kershaw sigue demostrando su calidad desde el montículo. En esta ocasión, le tocó enfrentarse al hijo de su antiguo rival: Vladimir Guerrero Jr., quien también es una estrella en la MLB. El resultado fue el mismo. Kershaw dominó por completo a “Vladdy Jr.”, dejándolo de 2-0 y sin posibilidad de hacerle daño.

Este curioso y simbólico dato resume la longevidad y consistencia del zurdo. Retirar sin imparables a padre e hijo con 16 años de diferencia es una hazaña que solo un pitcher del calibre de Kershaw podría lograr.