MLB: Dos abridores venezolanos actuarán en la jornada de este sábado, 9 de agosto (+Video)

Este sábado 9 de agosto, dos lanzadores abridores venezolanos estarán en acción en la MLB, buscando fortalecer sus estadísticas y ayudar a sus respectivos equipos a conseguir la victoria. Jesús Luzardo y Eduardo Rodríguez serán los protagonistas en diferentes encuentros, representando con orgullo a Venezuela en el mejor beisbol del mundo.
Jesús Luzardo y su reto ante los Rangers de Texas
El zurdo Jesús Luzardo, actualmente lanzador de los Filis de Filadelfia, tendrá un duelo sumamente interesante frente a Jacob DeGrom, una leyenda de la MLB, cuando se midan contra los Rangers de Texas, a partir de las 7:15 p.m. (hora venezolana).
Con 27 años de edad, ha tenido una temporada destacada con una foja de 10-5 y una efectividad de 4.32. De ganar este encuentro, establecería una nueva marca personal en triunfos durante una misma campaña, superando sus 10 victorias actuales.
Un dato curioso es que Luzardo mantiene un récord negativo contra los Rangers, con 0-2 y un promedio de carreras limpias permitidas de 3.43. Este juego será como visitante para Jesús, y en esa condición tiene un buen desempeño con un récord de 5-3 fuera de casa en el presente calendario.
Eduardo Rodríguez y su misión con los Cascabeles de Arizona
Por otro lado, Eduardo Rodríguez será el abridor de los Cascabeles de Arizona en su enfrentamiento contra los Rockies de Colorado, desde las 8:10 p.m. (hora venezolana). A pesar de tener una temporada complicada con un balance de 4-7 y una efectividad de 5.53, "E-Rod" posee buenos antecedentes frente a los "rocosos", con una marca positiva de 2-0 y una ERA de 5.24 en enfrentamientos anteriores.
Rodríguez ha demostrado ser un lanzador confiable en 22.1 innings lanzados contra Colorado, con 31 ponches y 6 boletos otorgados. En este choque buscará mejorar sus registros y dar una nueva alegría a los seguidores de los Cascabeles.
La presencia de Jesús Luzardo y Eduardo Rodríguez este sábado refuerza la gran representación venezolana en las Grandes Ligas. Ambos lanzadores tienen la oportunidad de destacar y sumar victorias en un momento importante de la temporada, lo que no solo les beneficia individualmente, sino también a sus equipos.