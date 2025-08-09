MLB: Dos abridores venezolanos actuarán en la jornada de este sábado, 9 de agosto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 9 de agosto, dos lanzadores abridores venezolanos estarán en acción en la MLB, buscando fortalecer sus estadísticas y ayudar a sus respectivos equipos a conseguir la victoria. Jesús Luzardo y Eduardo Rodríguez serán los protagonistas en diferentes encuentros, representando con orgullo a Venezuela en el mejor beisbol del mundo.

Jesús Luzardo y su reto ante los Rangers de Texas

El zurdo Jesús Luzardo, actualmente lanzador de los Filis de Filadelfia, tendrá un duelo sumamente interesante frente a Jacob DeGrom, una leyenda de la MLB, cuando se midan contra los Rangers de Texas, a partir de las 7:15 p.m. (hora venezolana).

Con 27 años de edad, ha tenido una temporada destacada con una foja de 10-5 y una efectividad de 4.32. De ganar este encuentro, establecería una nueva marca personal en triunfos durante una misma campaña, superando sus 10 victorias actuales.

Foto: AP

Un dato curioso es que Luzardo mantiene un récord negativo contra los Rangers, con 0-2 y un promedio de carreras limpias permitidas de 3.43. Este juego será como visitante para Jesús, y en esa condición tiene un buen desempeño con un récord de 5-3 fuera de casa en el presente calendario.

Eduardo Rodríguez y su misión con los Cascabeles de Arizona

Por otro lado, Eduardo Rodríguez será el abridor de los Cascabeles de Arizona en su enfrentamiento contra los Rockies de Colorado, desde las 8:10 p.m. (hora venezolana). A pesar de tener una temporada complicada con un balance de 4-7 y una efectividad de 5.53, "E-Rod" posee buenos antecedentes frente a los "rocosos", con una marca positiva de 2-0 y una ERA de 5.24 en enfrentamientos anteriores.

Foto: AP

Rodríguez ha demostrado ser un lanzador confiable en 22.1 innings lanzados contra Colorado, con 31 ponches y 6 boletos otorgados. En este choque buscará mejorar sus registros y dar una nueva alegría a los seguidores de los Cascabeles.

La presencia de Jesús Luzardo y Eduardo Rodríguez este sábado refuerza la gran representación venezolana en las Grandes Ligas. Ambos lanzadores tienen la oportunidad de destacar y sumar victorias en un momento importante de la temporada, lo que no solo les beneficia individualmente, sino también a sus equipos.