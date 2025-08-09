MLB: Yankees tienen serios problemas con su rotación abridora (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York no consiguen la solución para reencontrarse con su mejor versión ganadora en esta temporada 2025. Uno de sus principales problemas en los últimos meses ha estado vinculado con la poca eficacia de sus lanzadores abridores y esto ha generado una nueva marca en la Major League Baseball.

El conjunto neoyorquino necesita de su rotación abridora, que viene siendo el motor de cualquier equipo exitoso y mucho más si tiene una ofensiva que tampoco está dando los resultados que se esperan a estas alturas del calendario.

Para entender el alarmante rendimiento que han registrado los lanzadores abridores, es vital conocer que desde el pasado 30 del año en curso, Will Warren se convirtió en el último abridor del equipo en registrar un out en la sexta entrada de un compromiso.

Yankees en serios problemas con su pitcheo abridor

Desde la fecha antes mencionada, que se traduce en casi más de dos semanas a la actualidad, cada uno de los 29 equipos restantes de las Grandes Ligas ha tenido al menos un abridor que ha logrado superar la quinta entrada.

La incapacidad de los abridores de los Yankees para avanzar más allá de la quinta entrada ha puesto una presión tremenda sobre su cuerpo de relevistas. No solo tienen una carga de trabajo mayor, sino que los resultados tampoco han sido los más exitosos, a pesar de que reforzaron su bullpen significativamente en la fecha límite de cambios.

Finalmente, esta es otra muestra contundente de la debacle colectiva de los Yankees de Nueva York, que no consiguen su rumbo, y cada juego que pasa sus posibilidades de quedar fuera de la postemporada siguen aumentando en este 2025.