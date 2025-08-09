MLB: Shohei Ohtani es el único jugador en la historia con este récord de otro planeta (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es, sin duda, un fenómeno en el beisbol de las Grandes Ligas. Su talento como lanzador y bateador ha revolucionado el deporte, pero lo que realmente sorprende es que ha logrado una hazaña que ningún otro jugador en la historia ha conseguido: acumular 500 ponches como lanzador y al mismo tiempo conectar 1,000 hits como bateador.

Esta doble marca confirma que Ohtani es una excepción dentro del beisbol, un jugador que desafía todas las estadísticas y los récords tradicionales.

Shohei Ohtani y su logro histórico en MLB

El toletero y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles ha escrito un capítulo único en la historia del beisbol. Alcanzar 500 ponches es un logro que solo los mejores pitchers logran en sus carreras, pero sumar 1,000 imparables como bateador es una cifra que habla de constancia, habilidad y versatilidad al más alto nivel. Además, tenemos que resaltar que durante el 2024 no pudo actuar como serpentinero tras someterse a una cirugía Tommy John.

Foto: AP

Ningún otro pelotero ha conseguido combinar estos dos hitos tan relevantes, lo que pone a Ohtani en una categoría completamente aparte.

Este logro refuerza la percepción del japonés como uno de los jugadores más completos y distintos que ha visto la MLB en su historia. Mientras que muchos lanzadores se especializan exclusivamente en su rol desde el montículo, Ohtani no solo domina como pitcher sino que también brilla con el madero, un doble talento que no tiene comparación.