MLB: Shohei Ohtani asume liderato en este histórico ranking de los Dodgers (+Detalles)

Shohei Ohtani continúa demostrando que es uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas y recientemente, alcanzó los 39 jonrones en la temporada 2025. El japonés de los Dodgers de Los Ángeles con sus números se ha ganado un lugar en la historia de esta franquicia, en apenas dos campañas disputadas.

El nipón de 31 años brillan con el madero y también lo hace como lanzador, algo que sin duda estaban esperado en Los Ángeles, tomando en cuenta que eso es lo que coloca a este jugador como uno de los mejores actualmente en el beisbol de Las Mayores.

En su más reciente juego, el 6 de agosto contra Cardenales de San Luis, Ohtani brilló desde la lomita como abridor, pero también lo hizo desde la caja de bateo, al conectar su hit 1.000 en Grandes Ligas con un enorme jonrón, mismo que le permitió colocarse en lo más alto de un listado histórica de la franquicia californiana.

Shohei Ohtani ya está dentro de la historia de los Dodgers

Ohtani sigue escribiendo su propia leyenda en las Grandes Ligas, ahora como parte fundamental de los Dodgers de Los Ángeles. El astro japonés se convirtió en el jugador con más jonrones en los primeros 115 juegos de una temporada en la historia de la franquicia, con un impresionante total de 39 cuadrangulares. Con esta marca, supera a figuras históricas como Duke Snider (38 en 1955), Cody Bellinger (37 en 2019) y Gary Sheffield (36 en 2000).

Este hito confirma el impacto inmediato de Ohtani con los Dodgers y también refuerza su estatus como uno de los bateadores más dominantes de su era. Su combinación de poder, consistencia y presencia en el lineup ha sido clave para el éxito del equipo angelino en 2025, y todo indica que el japonés está en camino de completar una de las campañas más explosivas de su carrera.

Ofensivamente este 2025, Shohei Ohtani tiene promedio de .276, con 122 hits, entre ellos 15 doble, siete triples y 39 jonrones. Además, cuenta con 75 carreras remolcadas, 106 anotadas y 16 robos de base, todo esto en 113 juegos celebrados.