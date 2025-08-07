MLB: Shohei Ohtani rompe récord histórico en los Dodgers (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani continúa escribiendo su nombre en los libros de historia. En la temporada 2025, el astro japonés ha conectado 39 cuadrangulares en los primeros 115 juegos con los Dodgers de Los Ángeles, estableciendo un nuevo récord en la franquicia para ese tramo de campaña. Esta marca supera las cifras de íconos como Duke Snider (38 en 1955), Cody Bellinger (37 en 2019) y Gary Sheffield (36 en 2000).

Un jugador élite con un contrato élite

El récord de Ohtani cobra aún más relevancia al considerar la rica historia de los Dodgers, una franquicia con múltiples títulos y figuras legendarias. Duke Snider, por ejemplo, fue parte esencial del equipo campeón de 1955, mientras que Bellinger y Sheffield brillaron en épocas recientes con poder y consistencia.

La temporada actual de Shohei Ohtani destaca no solo por este récord de jonrones sino también por sus otros impresionantes números en la Liga Nacional, donde lidera en slugging con un .606 y se mantiene entre los mejores en porcentaje de embasado con .381.