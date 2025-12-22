Póker de triunfos: Flavien Prat asesta un golpe clave a Irad Ortiz Jr. en la carrera por el Eclipse Award

Suscríbete a nuestros canales

La batalla por el Eclipse Award 2025 al mejor jinete mantiene una temperatura altísima. El pulso entre el francés Flavien Prat y el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. se decantó de forma contundente a favor del europeo durante la jornada de carreras celebrada ayer domingo en el recinto de Turfway Park.

Ambos profesionales se trasladaron al óvalo de Kentucky para continuar su intensa disputa, pero la tarde y noche resultaron exitosas para Prat, quien consiguió una asombrosa cosecha de cuatro victorias, incluidas dos pruebas de Stakes. Por su parte, Irad Ortiz Jr. solo tuvo la fortuna de visitar el círculo de ganadores en una ocasión.

Doble Triunfo de Stakes para el Francés: Jinete Victorias

El despegue triunfal de Prat comenzó en la segunda carrera, una Allowance Optional Claiming de $102,000 sobre 1,200 metros. La yegua Believe In Magic, bajo el entrenamiento de William Morey, aseguró la victoria y pagó un dividendo de $4.76 al ganador en taquilla.

El primer gran impacto fue en la sexta carrera, donde se produjo la disputa del My Charmer Stakes, una carrera que repartió $250,000 en premios. El jinete francés demostró su temple y se impuso con la alazana de cuatro años Caitlinhergrtness. La yegua respondió al claro favoritismo del público apostador, pagó un dividendo de $3.10, y detuvo el cronómetro en 1:36.74 para el recorrido de 1,600 metros.

El poder de Prat continuó en la octava carrera, que presentaba el Prairie Bayou Stakes con una bolsa de $250,000. Flavien Prat se lució de nuevo, esta vez sobre el lomo del zaino de cuatro años Encino, que prepara el reconocido entrenador Brad Cox.

La jornada perfecta para el jinete francés culminó en la décima carrera, la última del programa. La prueba especial para ejemplares de dos años se disputó sobre 1,700 metros. Allí, Prat logró cruzar la meta con Thailand, un nieto de Old Topper. El potro no solo agenció 1:44.08, sino que abonó un jugoso dividendo de $6.98 en taquilla.

Ritmo Imparable y Próximos Pasos: Compromisos Estados Unidos

Flavien Prat mantiene un ritmo arrollador que sugiere que el premio Eclipse Award tiene ya nombre y apellido por segundo año consecutivo. Solo en la temporada actual, el francés ha sido capaz de ganar 300 carreras, con lo cual totaliza 2,167 victorias de por vida en Norteamérica. Su próximo gran movimiento será en el óvalo de Aqueduct, donde tiene programadas un total de nueve montas para el 27 de este mes.