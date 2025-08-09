MLB: Yankees y Mets de Nueva York sufren los peores récords de la MLB desde esta fecha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 13 de junio de 2025, dos de los equipos más emblemáticos de las Grandes Ligas, los Mets y los Yankees de Nueva York, han registrado una de las peores rachas en la MLB.

A pesar de contar con planteles talentosos y con potencial para competir al más alto nivel, ambos equipos han mostrado una falta de consistencia que los ha llevado a ocupar dos de los cuatro peores récords en la liga desde esa fecha.

Los Yankees con una marca preocupante desde junio

Los Yankees han tenido una temporada irregular que se refleja en su récord desde el 13 de junio, con 19 victorias y 30 derrotas, lo que representa un porcentaje de ganados y perdidos de .388. Este desempeño preocupa a sus fanáticos y a la gerencia, ya que el equipo ha sido históricamente uno de los favoritos para luchar por el título. Sin embargo, la falta de regularidad en su juego y ciertas debilidades en el bullpen y la ofensiva han sido factores clave para esta mala racha.

Foto: AP

Los Mets tampoco encuentran estabilidad

Por su parte, los Mets han enfrentado una situación similar, con una marca de 18 victorias y 29 derrotas desde mediados de junio. Aunque el equipo ha mostrado destellos de calidad, sobre todo en su cuerpo de lanzadores y algunos jugadores clave, la irregularidad ha sido la constante, impidiéndoles mantenerse entre los puestos de vanguardia en la Liga Nacional.

Foto: AP

Planteles con potencial, pero sin resultados consistentes

Tanto los Mets como los Yankees poseen plantillas con talento suficiente para pelear en lo más alto de la MLB. No obstante, la falta de regularidad, lesiones y algunos altibajos en el rendimiento colectivo han impedido que ambos equipos mantengan un nivel competitivo durante esta segunda mitad de la temporada 2025. La tarea ahora es clara: recuperar la estabilidad y mejorar su desempeño para volver a ser protagonistas en la lucha por los playoffs.