MLB: José Altuve va por un nuevo capítulo de éxito ante los Yankees

Este viernes 8 de agosto comienza un nuevo capítulo de una de las rivalidades más electrizantes de los últimos años dentro de la Major League Baseball. Estamos hablando de la serie que tendrán que disputar durante este fin de semana los Yankees de Nueva York vs. Astros de Houston, y es aquí donde la figura de José Altuve adquiere un protagonismo innegable.

El pelotero de 35 años se ha encargado de demostrar que es uno de los mejores talentos y bateadores que se han visto dentro de las Grandes Ligas en las últimas par de décadas. Además, se ha establecido como un verdadero dolor de cabeza para el conjunto neoyorquino, tanto en ronda regular como en la postemporada.

José Altuve vs. Yankees

Su historia frente a los bombarderos ha estado llena de gloria y polémica, pero lo que se ha dejado claro es que le tiene medido el pulso a la franquicia más ganadora de este deporte, con 27 Series Mundiales en su vitrina y de la cual no han podido ganar otra desde el 2009.

Pero precisamente, el criollo ha sido uno de los responsables en los últimos años de que los Yankees no lleguen al "Cásico de Otoño" por dejarlos en el camino en series de playoffs que han pasado a la historia.

En 72 compromisos disputados vs. Yankees, tiene un total de 77 imparables conectados, 13 cuadrangulares, 28 remolcadas, 41 carreras anotadas, 23 boletos, 14 bases robadas, tres pelotazos, 50 boletos y promedio al bate de 2.69.

Con estos registros, no cabe duda del talento y la jerarquía que evidencia José Altuve sobre el terreno de juego y mucho más cuando tiene a los Yankees de Nueva York como una de sus víctimas favoritas para sacar sus mejores resultados ofensivos dentro del mejor béisbol del mundo.