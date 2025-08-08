MLB: Estos son los números de Eugenio Suárez en sus primeros 7 juegos con Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez cumplió una semana de compromisos con los Marineros de Seattle en la presente temporada de las Grandes Ligas. El tercera base ya suma su primer tablazo de cuatro esquinas y ha aportado su granito de arena a la organización capialino.

Una muestra de ello se vivió en la jornada de este jueves frente a los Medias Blancas de Chicago. El venezolano anotó la carrera de la victoria con imparable de Dominic Canzone en la undécima entrada. 'Geno' no pudo su mejor presentación con el madero tras ligar de 5-0 con tres ponches incluidos.

Suárez no ha logrado mostrar su mejor versión con los capitalinos desde que fue cambiado. El jugador era una de las figuras más atractivas en el mercado de traspasos en la vigente campaña, luego de una actuación magistral con los Cascabeles de Arizona durante la primera mitad de la actual zafra.

Números de Eugenio Suárez con Seattle

Después de su magistral labor con los Diamondbacks, el nativo de Piar provocó una gran expectativa a los fanáticos de Seattle, algo que se ha quedado pendiente en sus primeros desafíos con la organización, que se encuentra peleando por la cima en la División Oeste de la Liga Americana.

'Bolibomba' apenas cuenta con un promedio al bate de .107, un jonrón, tres remolcadas, cinco anotadas, .133 en porcentaje de embasado (OBP), un slugging de .250 y 12 ponches sufridos en 28 turnos al bate.

Se espera que el madero comience a producir y alcanzar nuevamente su mejor momento para guiar al equipo del joven circuito hasta los puesto de clasificación de Postemporada. Previo a la jornada de este viernes, los Mariners se encuentran a juego y medio de la cima en el Oeste de la Americana con marca de 63 victorias y 53 reveses.