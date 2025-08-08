MLB: Paul Skenes sigue intratable y acecha un récord único e increíble

Suscríbete a nuestros canales

No hay duda, el mejor lanzador de las Grandes Ligas en la actualidad se llama Paul Skenes. El derecho de los Piratas de Pittsburgh vive una campaña que podría ser realmente histórica, ya que sus números han sido sumamente dominantes, sin nada que envidiarle a las mejores temporadas logradas por varios de los mejores lanzadores en la historia del juego.

Hasta los momentos, el joven serpentinero de 23 años de edad registra foja de siete triunfos y ocho derrotas, pero con una efectividad demencial de 1.94, un WHIP casi irreal de 0.93, y la apabullante cantidad de 162 ponches en 144.0 entradas de labor.

Este jueves 7 de agosto, Paul Skenes volvió a tener una actuación formidable desde el montículo, al dominar a la toletería de los Rojos de Cincinnati a lo largo de seis entradas completas. Con su salida, que culminó en triunfo, se encamina además hacia un récord que no fue logrado ni por lanzadores del calibre de Randy Johnson o Roger Clemens, por mencionar a un par.

Paul Skenes y un récord increíble

Ante los Rojos de Cincinnati, Paul Skenes sacó a relucir todo su talento como lanzador. El derecho trabajó por seis innings, en los que no permitió ni una sola carrera, recibió siete imparables y propinó la sólida cantidad de ocho ponches, para así sellar su séptimo triunfo de la actual temporada.

Por si fuera poco, el as de los Piratas de Pittsburgh logró llegar a 24 salidas consecutivas, desde el inicio de la zafra, sin permitir carreras en el primer episodio, siendo esta la segunda racha más larga de este estilo en toda la historia del beisbol de las Grandes Ligas.

No cabe duda de que Paul Skenes tendrá entre ceja y ceja el récord absoluto, que está en manos de Bob Shawkey, quien no permitió rayitas en el primer inning de sus primeras 27 salidas en el año 1923. Si Skenes mantiene el ritmo, no cabe duda de que tiene posibilidades bastante altas de hacer historia.