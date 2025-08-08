MLB: Paul Skenes es el segundo pelotero en lograr esta marca desde 1901

Suscríbete a nuestros canales

Paul Skenes puede ser el talento más impresionante en pitcheo en los últimos 20 años en la MLB. Su repertorio, precisión y dominio de la zona de strike lo convierten en un especialista en su rol. De hecho, como local, ha registrado una marca que solo se ha visto dos veces desde 1901.

Skenes es la gran figura de Piratas de Pittsburgh, con un dominio que lo proyecta como el pitcher del nuevo orden en Las Mayores. Como muestra, es el segundo lanzador desde 1901 en lograr: 5.0+ innings sin carreras, 5+ ponches y 1 o menos boletos en 4 juegos seguidos en casa

El otro en lograr ese registro fue Jake Arrieta en 2015 con Cachorros. La diferencia: uno brillaba en un equipo contendiente al título; el otro, en una organización que ni pelea postemporada. Ahora veamos la diferencia entre el lanzador de Piratas con el resto de Grandes Ligas.

Números de Paul Skenes con Piratas de Pittsburgh en 2025

Paul Skenes en su segundo año en Las Mayores, ha tenido problemas para mostrar su dominio. Sin embargo, ha mostrado buenas actuaciones con un equipo que no lo apoya ofensivamente. De hecho, durante julio solo recibió 2 carreras limpias en 27.0 entradas de labor.

Números de Skenes en 2025

- 24 juegos, 24 aperturas, 7-8, 1.94 efectividad, 144.0 entradas, 100 hits, 31 carreras limpias, 7 jonrones, 34 boletos, 162 ponches, 0.93 WHIP

Estos números solo confirman el impacto que tiene el lanzador en la MLB. Un brazo que está dominando el circuito de Liga Nacional, combinando volumen, control y poder en cada uno de sus lanzamientos. Solo tiene 23 años, por lo cuál el cielo será su verdadero límite.

Paul Skenes - Jake Arrieta: Mismo registro, distinto peso

Los datos pueden unir a Paul Skenes (2025) con Jake Arrieta (2015), pero el contexto los separa por completo. Uno lo logró en pleno dominio de una novena contendiente alcanzar grandes juegos en octubre; el otro, desde la soledad de un lineup que no produce para ganar.