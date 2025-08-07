MLB: Cal Raleigh emula marca histórica que no se daba hace 25 temporadas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh está marcando una temporada histórica en las Grandes Ligas este 2025, esto por sus brillantes números ofensivos. El receptor de los Marineros de Seattle día a día produce en gran forma, aumentando unos registros que sin duda quedarán marcados para la historia.

Este pelotero está jugando su quinta campaña en Las Mayores, pero previo a este 2025, no había brillando tanto. Durante el presente curso, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de su posición y claramente estará en la conversación para el premio MVP de la Liga Americana una vez finalice la zafra.

Cal Raleigh Iguala una marca de Mike Piazza

Raleigh está dejando su huella en la historia de las Grandes Ligas. El pelotero de los Marineros se convirtió en el primer catcher en alcanzar 90 carreras impulsadas en los primeros 115 juegos de su equipo desde Mike Piazza en el año 2000 con los Mets de Nueva York. Este hito lo coloca en compañía de uno de los mejores bateadores de todos los tiempos en su posición, destacando el impacto ofensivo que está teniendo en esta temporada.

Además, sus 90 remolques lo colocan como líder absoluto en la Liga Americana, una hazaña poco común para un receptor, una posición tradicionalmente enfocada en la defensa. Raleigh se ha convertido en una pieza clave en la ofensiva de Seattle, y su producción consistente podría ser determinante en la carrera por los Playoffs 2025 de MLB. Su rendimiento no solo está impulsando a su equipo, sino que también lo está consolidando como uno de los bateadores más peligrosos del 2025.

Durante 112 juegos de campaña en 2025, Cal Raleigh batea para .249, con 105 hits, entre ellos 16 dobles y 42 jonrones. Además, registrar esas 90 carreras producidas, 75 anotadas y 13 robos de base.