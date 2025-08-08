MLB: Eugenio Suárez está a tiro de alcanzar increíble hazaña en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Eugenio Suárez está protagonizando una temporada 2025 espectacular. Tras su paso por los Cascabeles de Arizona, Suárez ha regresado a Seattle con un nivel de juego que lo mantiene como uno de los mejores bateadores de la actualidad en las Grandes Ligas.

Eugenio Suárez y su camino hacia los 100 hits en la temporada

En lo que va de campaña, "Geno" ha conectado un total de 99 imparables, quedando a solo un hit de alcanzar la barrera de los 100 inatrapables. Con varias semanas aún por jugar, todo apunta a que el antesalista venezolano conseguirá este importante logro una vez más en su carrera.

Este hecho es significativo, ya que sería la décima temporada en la que "Bolibomba" alcanza o supera los 100 hits en las Grandes Ligas, un dato que resalta su constancia y habilidad a lo largo de sus 12 años como pelotero en el mejor beisbol del mundo.

Foto: AP

Estadísticas del criollo en 2025

El rendimiento de Suárez en el 2025 es impresionante. Actualmente, batea para .239, con 37 jonrones, 90 carreras impulsadas y 69 anotadas. Además, ha recibido 30 bases por bolas, mientras que ha sido ponchado en 129 ocasiones, en un total de 415 turnos al bate.

Su OPS de .862 demuestra que no solo aporta poder, sino también una alta efectividad ofensiva, combinando capacidad para conectar extrabases y generar oportunidades de anotación.

La experiencia ofensiva y defensiva, además del talento de Eugenio Suárez lo mantienen como una pieza crucial en la alineación de los Marineros de Seattle, quienes buscan avanzar hacia la postemporada y van por buen camino; Hoy por hoy son segundos en la División Oeste de la Liga Americana, con 63-53 en su récord.