MLB: ¿Qué pasó? Eugenio Suárez y una actualidad que nadie esperaba este 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez durante la temporada 2025 llenó de ilusión a muchos espectadores, ya que tiene ritmo para convertirse en el primer venezolano en alcanzar los 50 jonrones en una campaña de Grandes Ligas.Con su cambio a los Marineros de Seattle, las expectativas eran altas, ya que llegaba a una organización donde tuvo pasado exitoso. Sin embargo, los primeros días del calendario han traído más dudas que batazos largos.

El antesalista criollo atraviesa un grave slump ofensivo, en el que ha lucido desajustado en el plato, fuera de ritmo y con poca capacidad de hacer contacto sólido. Suárez, conocido por su poder natural, ha tenido dificultades para producir y su presencia en el lineup se ha vuelto más preocupante que intimidante para los rivales. Aunque todavía es temprano en la campaña, su rendimiento hasta ahora ha sido muy inferior a lo proyectado.

Un inicio frío: los números que lo confirman

.107 de promedio al bate

.383 de OPS

1 jonrón conectado

12 ponches en 28 turnos

Solo 3 hits en 7 partidos disputados

Este bajón no solo es visible en sus estadísticas, sino también en su lenguaje corporal dentro del terreno. "Geno", como es apodado, ha sido víctima constante de ponches y ha mostrado poca paciencia en el plato, una señal de que la ansiedad podría estar afectando su enfoque ofensivo. Su tasa de ponches, de más del 42% en este tramo, es particularmente alarmante para un jugador que busca mantener una producción de alto nivel durante la temporada.

Los Marineros, por su parte, confían en que se trate de un bajón temporal. Pero en una división cada vez más competitiva, Seattle necesita que su tercera base estrella reaccione cuanto antes. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que Eugenio Suárez está lejos de ser ese jugador que se perfilaba para marcar historia con su bate.

En general en la temporada 2025, Eugenio Suárez acumula 99 hits, 37 jonrones, 90 carreras remolcadsa, 69 anotadas, y una línea ofensiva de .239, OPB de .308 y OPS de .862.