MLB: ¿Es Paul Skenes el mejor lanzador de las Grandes Ligas? Este dato lo deja en evidencia

Suscríbete a nuestros canales

Paul Skenes volvió a dar cátedra en el montículo para dar un paso adelante en sus aspiraciones al Cy Young en las Grandes Ligas. El lanzador se vio nuevamente intratable en su más reciente presentación ante los Cincinnati Reds, en la jornada de este jueves 7 de agosto.

El serpentinero tuvo una salida extraordinaria de seis entradas completas, siete hits, sin carreras y ocho ponches propinados. El diestro se llevó su séptima victoria en la presente temporada de Las Mayores y bajó su efectividad a 1.94, siendo la mejor de toda la MLB.

Skenes también se convirtió en es el lanzador más joven (23 años y 70 días) de las Grandes Ligas desde 1920 en tener cinco aperturas consecutivas en casa sin permitir una carrera limpia en una sola temporada. Además de eso, ha lanzado 27.2 entradas consecutivas sin anotaciones en el PNC Park, de acuerdo con el reporte de los Piratas de Pittsburgh.

Paul Skenes ¿el mejor lanzador de MLB?

Desde que se estreno en 2024, la estrella de lo bucaneros ha demostrado dominio de principio de a fin. La magistral labor en el montículo le permitió convertirse en el primer lanzador de todos los tiempos en abrir el Juegos de Estrellas en sus primeros dos años en Las Mayores.

Pero lo que realmente refleja la increíble actuación de Skenes en MLB es la baja cantidad de carreras que ha sufrido en su joven trayectoria. El diestro de 23 años apenas ha permitido 60 anotaciones limpias en un total de 47 aperturas en las Grandes Ligas, una estadísticas que deja en evidencia que es uno de los mejores abridores en la actualidad del béisbol.

El lanzador destaca como uno de los candidatos al Cy Young en la Liga Nacional con récord de siete ganados y ocho reveses, WHIP de 0.93, 162 ponches y una efectividad de 1.94 en 24 juegos iniciados.