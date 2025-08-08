LVBP: Leones del Caracas anuncia la firma de un lanzador con no hitter en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina, y los equipos lo saben perfectamente. Por esta misma razón, estas últimas semanas han estado cargadas de noticias y movimientos con los que las organizaciones siguen en búsqueda de armar los mejores equipos posibles para competir de buena manera.

En este sentido, los Leones del Caracas se han mostrado activos en esta "temporada muerta", con varios cambios en todos los niveles, ya que no solo han llegado y salido peloteros, sino que también ha habido una profunda reestructuración a nivel gerencial.

Sin embargo, si nos quedamos en lo que ha ido sucediendo con el roster, los Leones del Caracas presentarán varias caras nuevas en la próxima zafra, y en la mañana de este viernes 8 de agosto anunciaron la llegada de un antiguo grandesligas, que supo lanzar nada más y nada menos que un no hitter en Las Mayores.

Henderson Álvarez firma con Leones

Por medio de sus canales de comunicación oficiales, los Leones del Caracas anunciaron la firma del lanzador derecho Henderson Álvarez, quien tuvo seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, en donde logró nada más y nada menos que un juego sin hit ni carreras el 29 de septiembre de 2013.

El diestro, que actualmente tiene 35 años de edad, acumula nueve zafras de experiencia en la LVBP, en donde vistió los colores de Tiburones de La Guaira (cuatro campañas) y Navegantes del Magallanes (cinco temporadas).

De por vida, Henderson Álvarez registra récord de 13 triunfos y 16 derrotas en la pelota criolla, en donde también sostiene una efectividad algo elevada de 5.31, y un WHIP de 1.64. Eso sí, el serpentinero parece estar recuperado de sus lesiones, por lo que sin duda será un nombre más que interesante en la próxima edición de nuestro campeonato.