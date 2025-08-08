LVBP: ¿Regreso a La Guaira? Yasiel Puig suena con fuerza en el beisbol venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Con la temporada 2025-2026 cerca, equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) comienzan a planificar su rosters, con cambios, movimientos y firmas de jugadores importados. Previo a una nueva campaña, el nombre Yasiel Puig comienza a ser noticia en el beisbol venezolano, tomando en cuenta que ha sido uno de los mejores importados en los últimos tiempos.

"El Caballo Loco" ha jugado las dos últimas zafras con los Tiburones de La Guaira y su impacto ha sido significativo, por lo que su regreso para el venidero curso genera expectativa. Sin embargo, toca esperar ver sucede.

¿Qué equipo contrará a Yasiel Puig?

Según informó el periodista Yusseff Díaz a través de su cuenta en X, varios equipos de la LVBP han mostrado interés en hacerse con los servicios del toletero cubano Puig, quien recientemente estuvo activo en el béisbol asiático. Incluso, el comunicador detalló que un equipo histórico del circuito estaría liderando la carrera por contratarlo, con la intención de sumar poder y experiencia a su alineación de cara a la temporada 2025-2026.

Sin embargo, todo dependerá del estado físico del ex Grandes Ligas, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión en el hombro que lo obligó a dar por terminada su participación en Corea. Mientras su entorno asegura que evoluciona favorablemente, los equipos interesados estarían esperando luz verde médica antes de avanzar en cualquier acuerdo formal.

En sus dos temporadas con Tiburones, Yasiel Puig ha dejado números destacados que respaldan su impacto en el circuito. El toletero cubano ha disputado 42 juegos, en los que ha conectado 53 imparables, incluyendo 11 dobles, un triple y 12 jonrones, demostrando su capacidad para producir con fuerza al bate.

Además, ha sumado 35 carreras impulsadas y 35 anotadas, junto a cuatro bases robadas, lo que refleja su versatilidad ofensiva. Su promedio al bate de .346 resalta como una de sus mejores credenciales, consolidándolo como una figura de peso cada vez que se uniforma en la Liga Venezolana. Estos números explican por qué varios equipos lo ven como una pieza clave para la próxima campaña.