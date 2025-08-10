MLB: Gleyber Torres vuelve a producir con Detroit y se acerca a histórica cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Grandes Ligas ha servido para el resurgir de Gleyber Torres, quien tras finalizar su etapa con Yankees de Nueva York, se adaptó rápido a Tigres de Detroit, equipo con el que no solo regresó al Juego de Estrellas, sino que marcha líder de la División Central de la Liga Americana.

Previo a lo que parece ser el inminente accionar en la "Fiesta de Octubre" con los felinos, este 9 de agosto el venezolano saltó al terreno de juego de Comerica Park en Detroit con el objetivo de sumar una nueva victoria para su equipo.

Al frente estaba un equipo que se niega a rendirse, como Angelinos de Los Ángeles, y sacaron su mejor arsenal ofensivo para imponerse 7-4 en condició de visitante. Sin embargo, pese al resultado adverso, Gleyber Torres pudo aportar.

El venezolano aportó para Tigres de Detroit

Cuando el juego estaba 4-3 en contra, el venezolano se paró a tomar turno con Javier Baez en la intermedia y par de outs en la pizarra. Además, el pitcher japonés Yusei Kikuchi lo puso en cuenta máxima de 3-2.

Allí intentó poncharlo y acabar con el inning cuando intentó poncharlo con una curva a 82 millas. Solo que contó con la mala suerte de que el lanzamiento se quedó en todo el centro de la zona de strike.

Esto lo aprovechó Gleyber Torres bateando una línea por el jardín izquierdo, haciendo que Javier Baez ponga el 4-4 parcial.

Una gran temporada 2025 para Gleyber Torres

De esta manera, el pelotero caraqueño de 29 años de edad llegó a su impulsada número 497 de por vida, quedándose a solo tres del medio millar. Cifra que nada más alcanzaron 37 exponentes oriundos de Venezuela.

En lo que va de temporada, Gleyber Torres tiene ya 18 dobles, 13 jonrones, 56 carreras empujadas y 59 anotadas, con 102 imparables conectados, proyectándose a mejorar sus cifras de 2024.