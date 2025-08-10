MLB: Shohei Ohtani crea este nuevo récord como primer bate (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de cada organización y en lo que respecta al béisbol moderno, el cuerpo técnico organiza su orden ofensivo como mejor considere que le puede sacar provecho a cada bateador. En este caso, el concepto del primer bate ha evolucionado drásticamente y en los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani ha escrito un nuevo récord dentro de este deporte y con esa responsabilidad en la alineación.

El pelotero de 31 años no ha dejado de impresionar al mundo con su talento y este 2025 no es la excepción. El fenómeno japonés ha reescrito un nuevo récord en los libros, estableciendo una marca que seguramente se mantendrá por mucho tiempo dentro de la Major League Baseball.

Shohei Ohtani consigue una nueva hazaña en MLB

El tres veces ganador del MVP ha conquistado otra hazaña para su colección. En sus primeros 117 compromisos de la campaña con el conjunto californiano en la posición de primero en el orden ofensivo, ha conectado la impresionante cifra de 36 jonrones, por lo que estos registros lo colocan en la cima de un ranking en el que hacen vida múltiples figuras, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

Esta lista histórica que ahora comanda el japonés se encuentra acompañada de dos peloteros activos y de dos retirados, lo que deja en evidencia el grado de dificultad de tener éxito como primer bateador en la alineación. Por lo tanto, así queda este ranking actualizado:

2025 Shohei Ohtani: 36

2023 Mookie Betts: 32

2006 Alfonso Soriano: 31

2019 Max Kepler: 30

1973 Bobby Bonds: 29

Que Ohtani siga logrando este tipo de hazañas es gracias a su impacto en el juego, que va más allá de los números, ya que su simple presencia en la caja de bateo cambia por completo la estrategia de los lanzadores rivales. A pesar de que ya tiene años dentro de las Mayores, no han podido conseguir la fórmula para disminuir su producción.

Por esto y mucho más, Shohei Ohtani está en medio de una nueva temporada que quedará para la historia, no solo por sus destacados números ofensivos, sino por su regreso al montículo como lanzador y lo que puede ser su cuarto MVP en su carrera al terminar la ronda regular.