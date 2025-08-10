MLB: Wilmer Flores responde como emergente tras varios días de ausencia con San Francisco (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Wilmer Flores volvió a la acción este sábado 9 de agosto en la derrota de los Gigantes de San Francisco por 4-2 ante los Nacionales de Washington, tras haberse perdido siete juegos consecutivos por una molestia en el tendón de la corva izquierdo.

Aunque su regreso no fue suficiente para evitar la caída de su equipo, el experimentado jugador respondió en su rol como bateador emergente, cumpliendo con el objetivo ofensivo.

Wilmer Flores produjo desde la banca tras una semana de ausencia

En el octavo inning del compromiso, Flores recibió su primera oportunidad tras varios días fuera de la alineación. Con un elevado de sacrificio, logró impulsar una carrera, demostrando que puede seguir siendo útil para los Gigantes incluso en situaciones limitadas.

Aunque no conectó hit, su contribución ofensiva permitió descontar en el marcador en un momento importante del encuentro.

Foto: AP

El staff técnico de San Francisco ha sido cauteloso con el veterano de 34 años, y según reportes de NBC Sports, es probable que reciba una carga de trabajo reducida durante los próximos días. No obstante, parece que evitará una nueva inclusión en la lista de lesionados, lo cual es una buena noticia para el conjunto californiano de cara al tramo final de la temporada.

Números en la temporada 2025

En lo que va de la campaña 2025 de las Grandes Ligas, Wilmer Flores mantiene una línea ofensiva de .249 de promedio al bate, con 85 hits, 12 jonrones, 60 carreras impulsadas y 36 anotadas. Además, suma 30 boletos negociados y ha sido ponchado en 68 ocasiones, todo esto en 342 turnos legales. Su OPS actual es de .698, un rendimiento respetable considerando sus limitaciones físicas recientes.