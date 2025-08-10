MLB: Cal Raleigh entra en una selecta lista de jonrones entre leyendas

Suscríbete a nuestros canales

Una de las historias más fascinantes que se están consolidando esta temporada de las Grandes Ligas es lo que ha estado realizando Cal Raleigh. El receptor de los Marineros de Seattle sigue mejorando sus habilidades para sacar la pelota del parque en momentos apremiantes en lo que su organización más lo necesita.

El pelotero de 28 años se encuentra en medio de su mejor campaña en la Major League Baseball y no es para menos, gracias a que es el líder del departamento de cuadrangulares con 44 y es uno de los principales favoritos a quedarse con el Premio a Jugador Más Valioso en la Liga Americana (MVP).

Con sus más recientes actuaciones en lo que va del fin de semana, y especialmente con su impresionante despliegue de poder, Raleigh se ha colocado en una posición histórica, consolidándose como uno de los bateadores de mayor poder jugando en el cuadro en las primeras cinco temporadas de su carrera.

Cal Raleigh entra en esta lista de poder

Sus 137 jonrones lo han posicionado en el selecto grupo de los principales jugadores de cuadro en la Liga Americana con más cuadrangulares y esto se resalta aún más siendo receptor. Las otras figuras que conforman este ranking son las siguientes, según StatsCentre:

156 - Mark McGwire (1986-90)

153 - Teixeira (2003-07)

148 - Troy Glaus (1998-02)

146 - José Abreu (2014-18)

142 - Frank Thomas (1990-94)

137- Cal Raleigh (2021-25)

136 - Hal Trosky (33-37)

El ascenso de Raleigh a esta lista no solo habla de sus habilidades individuales, sino también del éxito y la dirección que han tomado los Marineros. En la actualidad, son uno de los mejores equipos de la Gran Carpa y solo están a medio juego del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

Sin duda alguna, Cal Raleigh tiene todo en sus manos para seguir agigantando más sus números ofensivos en la que ya para muchos es una de las mejores temporadas en la historia para un receptor dentro del mejor béisbol del mundo.