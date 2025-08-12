MLB: Shohei Ohtani con ritmo de leyenda y entra en lista histórica de jonrones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani está marcando una temporada 2025 brillante, como es de costumbre para él en las Grandes Ligas. El bateador designado y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles ha puesto números históricos desde que llegó a este equipo y no para, juego tras juego va por más.

"ShowTime", como es apodado, tiene tres días seguidos conectando jonrón con el equipo californiano y en su más reciente encuentro, aplicó la "ley del ex", al castigar con el número #42 de la campaña a su ex-equipo, los Angelinos de Anaheim. Con ese cuadrangular, alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional.

Shohei Ohtani entra en una lista junto a legendarios

Ohtani sigue escribiendo su nombre entre los más grandes de la historia de la MLB. Con 96 jonrones en sus dos primeras temporadas con los Dodgers, el astro japonés se ha colocado en el cuarto lugar histórico en este apartado, superando a leyendas como Cecil Fielder y Mark McGwire. Solo Babe Ruth (113), Alex Rodríguez (109) y Roger Maris (100) han logrado más cuadrangulares en sus primeros dos años con una nueva organización, lo que dimensiona la magnitud de lo que el asiático está consiguiendo en tiempo récord.

Su impacto con el madero ha sido inmediato y devastador para las defensivas rivales, combinando poder, consistencia y capacidad para producir en momentos clave. Llegar a esta marca lo consolida como una de las figuras ofensivas más dominantes de la era moderna, y lo coloca en una ruta que podría llevarlo a seguir rompiendo registros históricos. En apenas dos campañas como Dodger, Ohtani no solo ha cumplido con las altísimas expectativas, sino que ha mostrado que su techo aún está por alcanzarse.

En la temporada 2025, Shohei Ohtani está bateando para .284, con 130 imparables, entre ellos 16 dobles, siete triples y 42 jonrones. Además, acumula 78 carreras remolcadas, 112 anotadas y 17 robos de base.