NFL: Brees, Fitzgerald y Gore encabezan los finalistas al Salón de la Fama 2026

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional ha dado un paso decisivo hacia la inmortalidad deportiva de varias leyendas. El mariscal de campo Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald encabezan un prestigioso grupo de cuatro finalistas de la "era moderna" que logran llegar a esta etapa en su primer año de elegibilidad. Junto a ellos, el ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore completan el cuarteto de debutantes que aspiran a ingresar al recinto de Canton, Ohio.

Drew Brees y Larry Fitzgerald: Cifras de leyenda

Drew Brees llega con un currículum incuestionable. Es el segundo máximo pasador de la historia con 80,358 yardas y 571 pases de anotación. Su impacto trascendió lo deportivo al liderar a los New Orleans Saints hacia la victoria en el Super Bowl XLIV, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia para una ciudad devastada por el huracán Katrina.

Por su parte, Larry Fitzgerald cerró una carrera de 17 temporadas con los Arizona Cardinals como uno de los receptores más constantes de la historia. Sus 1,432 recepciones y 17,492 yardas lo sitúan en el segundo lugar de todos los tiempos, solo detrás del mítico Jerry Rice. Fitzgerald es recordado por su histórica postemporada de 2008, donde estableció récords de yardas y anotaciones en un solo camino al Super Bowl.

Iconos de la consistencia: Gore, Witten y Kuechly

Frank Gore, el "eterno" corredor, llega como el tercer máximo corredor de la historia con 16,000 yardas terrestres, producto de una longevidad asombrosa de 16 temporadas. Jason Witten, por su parte, se retira como el segundo ala cerrada con más recepciones (1,228) y yardas (13,046) en los registros de la liga.

Aunque su carrera fue más corta, el impacto de Luke Kuechly fue devastador. En ocho temporadas con los Carolina Panthers, fue cinco veces All-Pro y se consolidó como el líder absoluto en tacleadas e intercepciones entre los apoyadores de su generación, demostrando que la calidad puede pesar tanto como la longevidad.

El proceso de selección y los candidatos adicionales

El comité de selección, integrado por 50 especialistas, se reunirá el próximo mes para realizar la votación definitiva. Los nombres de los nuevos inmortales se revelarán el 5 de febrero de 2026 durante la ceremonia de los "NFL Honors". Bajo el formato actual, se espera que entre tres y cinco finalistas de la era moderna sean elegidos.

No obstante, la boleta es más amplia. El comité también evaluará a los candidatos de la categoría "senior": Ken Anderson, Roger Craig y LC Greenwood. En la categoría de entrenadores destaca el nombre de Bill Belichick, mientras que Robert Kraft figura como candidato en el apartado de colaborador. Entre uno y tres de estos aspirantes adicionales lograrán su inducción.