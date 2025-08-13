MLB: Francisco Álvarez revive a los Mets con la mejor noche de su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Terminó el terrible suplicio que vivieron los Mets de Nueva York en los últimos días. Luego de siete compromisos sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Carlos Mendoza se sacudió las malas vibras de encima, para finalmente sumar un importante triunfo que les da un respiro clave en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

El equipo metropolitano no tuvo ningún tipo de piedad con el pitcheo de los Bravos, al anotar nada más y nada menos que 13 carreras en todo el compromiso. Además, fueron guiados por un jugador que ha sufrido altibajos durante todo el año, pero que finalmente tuvo una noche estelar, tal y como se espera de él de manera constante: Francisco Álvarez.

El catcher venezolano, quien en su momento fue el prospecto #1 de todo el beisbol organizado, tuvo la que podría ser considerada como la mejor noche de toda su carrera en el beisbol, para convertirse en la figura indiscutible del compromiso y devolver a sus Mets a la senda del triunfo, algo que necesitaban con desespero.

La formidable noche de Francisco Álvarez

Francisco Álvarez alineó como receptor y octavo bate en el lineup de los Mets de Nueva York, y no esperó ni un poco para empezar a dar de qué hablar. En su primer turno, en la parte baja del segundo inning, conectó un cuadrangular de 413 pies por todo el jardín central, para impulsar a Cedric Mullins y sumar dos rayitas a la registradora.

En el cuarto episodio, el criollo se ponchó, en lo que sería su único fallo de la noche. En el quinto inning, el de Guatire conectó doble hacia el center field, para impulsar otra vez a Cedric Mullins. Posteriormente, en la baja del séptimo, le puso la guinda al pastel con su segundo batazo de cuatro esquinas de la noche.

En total, Francisco Álvarez cerró la jornada yéndose de 4-3, con dos estacazos, tres extrabases, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas. Este fue su quinto juego con dos vuelacercas, pero el primero de su carrera con al menos tres extrabases. Además, es primera vez que el criollo acumula 10 bases totales en un mismo compromiso, por lo que sin duda se puede decir que jamás había tenido una actuación de este calibre.