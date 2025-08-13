MLB: ¡Camino al Cy Young! Freddy Peralta consigue otra victoria y alarga racha de Milwaukee (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, consiguió este martes su décima cuarta (14) victoria de la actual campaña 2025, tras superar a los Piratas de Pittsburgh y su as Paul Skenes. Encuentro que se disputó en el American Family Field, casa del conjunto de Wisconsin, ante 32.064 aficionados.

Peralta encabeza el departamento de victorias de Grandes Ligas; ocupa la décima segunda posición en efectividad de Las Mayores y la séptima de la Liga Nacional; es noveno en ponches en el viejo circuito.

Los lupulosos extendieron su racha a 11 victorias de manera consecutiva.

Así le fue

Peralta trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió tres imparables, otorgó un boleto y ponchó a siete. Durante su actuación, el serpentinero realizó 89 pitcheos, 56 de ellos en la zona de strike y 33 malos.

El diestro utilizó la recta de cuatro costuras en 32 oportunidades, 28 veces el slider, 16 veces la curva y 13 cambios de velocidad; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 71 y las 97 millas por hora.

Los números de Freddy Peralta

En 25 aperturas, Freddy Peralta tiene registro de 14 victorias y cinco derrotas con 2.90 de efectividad, ha permitido 103 hits, 44 carreras limpias, 16 cuadrangulares, otorgado 50 boletos y ponchado a 148 rivales. Los contrarios conectan para .205.

Su anterior salida, ante los Bravos de Atlanta, el diestro trabajó por espacio de cinco entradas, en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó a siete.