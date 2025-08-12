Jackson Chourio muestra signos de progreso y Milwaukee ya planifica su rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas no es la misma desde que Jackson Chourio fue enviado a la lista de lesionados. Y es que como muchos recordarán, los Cerveceros de Milwaukee lo inhabilitaron el 1 de agosto debido a una distensión del tendón de la corva, algo que han debido manejar con mucha calma.

Durante estos últimos días, el marabino ha debido cumplir al pie de la letra todas las indicaciones del staff médico de la organización. Afortunadamente, los progresos han sido evidentes y todo apunta a que podría iniciar su asignación de rehabilitación dentro de muy poco.

Milwaukee se mantiene optimista con Chourio

Según informó el reportero Adam McCalvy durante este martes, Jackson Chourio está alcanzando el 75% de su intensidad percibida sin quejarse y está en plena progresión en sus lanzamientos y bateos. Vale mencionar que dicha intensidad se mide con una cinta de correr antigravedad que soporta parte del peso corporal del jugador.

Dicho esto, todo parece indicar que el plan que tiene preparado el conjunto de Milwaukee es iniciar la asignación de rehabilitación a finales de este mismo mes. En caso de que suceda de esa manera, el venezolano seguirá al margen del plantel entre dos y tres semanas más.

A pesar de su ausencia, el récord de los Cerveceros de Milwaukee en lo que va del mes de agosto es de 10 victorias sin derrotas. Sin embargo, hay que recordar que Jackson Chourio es el líder del equipo en los apartados de hits, carreras anotadas, dobles, triples, y OPS; mientras que es segundo en jonrones y carreras impulsadas.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2025