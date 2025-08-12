Jhonny Pereda no ve acción en Grandes Ligas y Minnesota toma esta decisión (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mellizos de Minnesota decidieron enviar nuevamente a Jhonny Pereda a las Ligas Menores, luego de que el receptor no tuviera oportunidad de demostrar su talento en el roster de Grandes Ligas.

A pesar de estar con el equipo durante cuatro días, el careta no recibió tiempo de juego, ni siquiera un turno al bate, lo que ha dejado en evidencia la confianza del cuerpo técnico en otros jugadores para cubrir la ausencia de Christian Vázquez.

Mickey Gasper se consolida como receptor suplente en Minnesota

En la ausencia de Vázquez, el receptor titular lesionado, Mickey Gasper ha sido la opción preferida para cubrir el puesto de receptor. Gasper fue seleccionado para ser el cátcher suplente en el juego del domingo 10 de agosto contra los Reales de Kansas City, siendo este el único encuentro desde la lesión de Vázquez en el que Ryan Jeffers no inició como titular.

Buen rendimiento de Pereda en las Ligas Menores

Aunque Pereda no pudo demostrar su capacidad en las Grandes Ligas, su desempeño en las Ligas Menores es digno de destacar. Actualmente, batea para un promedio de .321 de AVG, con 36 hits conectados, 3 jonrones, 18 carreras empujadas y 22 anotadas, además de un OPS de .890.

Estos números reflejan el buen momento ofensivo del receptor, quien seguramente buscará seguir mejorando para obtener otra oportunidad con los Mellizos en un futuro cercano.

La decisión de enviar a Pereda a las Ligas Menores se entiende dentro de la estrategia del equipo para fortalecer la defensa con Mickey Gasper y mantener un rendimiento competitivo mientras Christian Vázquez se recupera. Sin embargo, el talento de Pereda en el nivel menor le abre la puerta para regresar pronto a la MLB, siempre y cuando mantenga su ritmo y aproveche las oportunidades que se le presenten.