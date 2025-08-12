MLB: ¡Rumbo a los 3000! José Altuve integra un selecto grupo de venezolanos con más de 2000 hits

Suscríbete a nuestros canales

Aunque ya son más de 400 peloteros venezolanos los que han visto acción en el beisbol de Grandes Ligas, tan solo nueve tienen el privilegio de haber conectado 2000 o más imparables, siendo José Altuve el único entre los activos.

El jugador franquicia de los Astros de Houston hasta el momento se ubica en la quinta casilla a nivel histórico entre los exponentes venezolanos que alguna vez hayan pisado la MLB.

Para él son ya 2359 imparables. Con esa cifra, José Altuve superó recientemente al histórico Andrés Galarraga, ya que el "Gato" registró 2333 a lo largo de su carrera.

José Altuve rumbo a los 3000 imparables

Por el momento parece un hecho que terminará avanzando al cuarto lugar, caslla en la que se ubica Bobby Abreu, con 2470. Para ello prácticamente necesita poco más de 100 bambinazos haciéndose probable que lo pase a principios de la venidera campaña de Grandes Ligas.

Más difícil parece que destronar al que está en la primera casilla de este renglón, que no puede ser otro que Miguel Cabrera, con sus 3174 inatrapables, colocándose en la casilla 16 de todos los tiempos en Las Mayores.

Se ve mucho más factible que alcance al Salón de la Fama Luis Aparicio, con sus 2677 incogibles, e incluso al propio Omar Vizquel, quien sumó un total de 2877 hits en 24 temporadas.

Otros venezolanos que también llegaron a los dos millares de inatrapables son nombres fuertes, como el de David Concepción (2326), Magglio Ordoñez (2156), Victor Martínez (2153) y Elvis Andrus (2091). En tanto, dentro los activos, el que más cerca está es Salvador Perez, quien acumula 1681.

Venezolanos con más de 2000 hits en MLB

Miguel Cabrera:: 5174

Omart Vizquel: 2877

Luis Aparicio: 2677

Bobby Abreu: 2470

José Altuve: 2359

Andrés Galarraga: 2333

David Concepcón: 2326

Magglio Ordoñez: 2156

Victor Martinez: 2153

Elvis Andrus















