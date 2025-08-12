El inicio de la Serie Mundial 2025 de la MLB ya tiene fecha

Suscríbete a nuestros canales

Major League Baseball (MLB) ha confirmado que la Serie Mundial 2025 arrancará el viernes 24 de octubre y, de ser necesario, se extenderá hasta el sábado 1 de noviembre. Esta decisión descarta cualquier adelanto en el calendario, manteniendo el formato tradicional que ha caracterizado al evento en los últimos años.

El anuncio llega en medio de una temporada regular cargada de emociones, donde equipos como los Azulejos de Toronto y los Cerveceros de Milwaukee lideran sus respectivas ligas, mientras los Dodgers de Los Ángeles buscan defender su título mientras comandan su división escoltados muy cerca por los Padres de San Diego.

Calendario completo de la Postemporada 2025

Series de Comodines (Wild Card)

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, ocho equipos lucharán por avanzar en series al mejor de tres juegos. Los encuentros se disputarán en la sede del equipo mejor clasificado. En estos momentos, los comodines serían:

Astros de Houston

Marineros de Seattle

Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York

Dodgers de Los Ángeles

Cachorros de Chicago

Padres de San Diego

Mets de Nueva York

Series Divisionales

Programadas del 4 al 11 de octubre, estas series al mejor de cinco juegos enfrentarán a los ganadores de los comodines contra los equipos mejor posicionados en cada liga.

Series de Campeonato

Del 12 al 21 de octubre se jugarán las series al mejor de siete juegos que definirán a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Estos equipos se enfrentarán en la Serie Mundial.