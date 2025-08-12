MLB: Aaron Judge ya tendría fecha de regreso para jugar en los jardines

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ha estado jugando como bateador designado desde su regreso de la lista de lesionados. La causa de su ausencia por casi dos semanas fue debido a una distensión del flexor derecho, que le impide realizar los lanzamientos en óptimas condiciones y esto no le ha dejado participar en los jardines.

Sin embargo, en las labores defensivas. En una reciente declaración a Talkin' Yanks, el manager Aaron Boone habló sobre las esperanzas que tienen de ver nuevamente al “Juez” en su posición, con la finalidad de tener más espacio para mejorar aún más la estabilidad de la alineación.

Aaron Judge y su regreso a la defensa con los Yankees

Durante esta entrevista, comentó que "espera" ver a Judge de vuelta en el jardín central durante el próximo viaje por carretera del equipo, que se extenderá del 15 al 20 de agosto, con enfrentamientos contra los Cardenales de San Luis y los Rays de Tampa Bay.

Por lo tanto, estas son grandes noticias para los fanáticos de los “Bombarderos” que desean ver a su máxima figura jugando a la defensiva. Al mismo tiempo, el número 99 de los Yankees está en la conversación para ganar el Guante de Oro en 2025.

El retorno a la defensiva puede ser parte fundamental para que se reencuentre con su mejor versión ofensiva. En sus seis compromisos disputados tras su regreso, registra 19 turnos al bate, dos carreras anotadas, cuatro imparables, dos remolcadas, cuatro boletos, seis ponches y un promedio de bateo de .211.

Finalmente, todo indica que Aaron Judge va a recuperar su mejor estado de forma en la recta final en la que los Yankees de Nueva York más lo necesitan, debido a que se encuentran en la pelea por estar en la próxima postemporada de la MLB.