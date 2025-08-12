MLB: ¿Cuándo inician los playoffs de las Grandes Ligas? (+Fechas)

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del beisbol profesional está a la espera de alcanzar su punto máximo con el inicio de los playoffs de la temporada 2025 en Grandes Ligas. Los fanáticos esperan con ansias este momento para disfrutar de los enfrentamientos más intensos y apasionantes del deporte.

Este año, la postemporada comenzará el 30 de septiembre, fecha en la que arrancarán los partidos de Wild Card, dando paso a una serie de duelos que definirán a los mejores equipos del 2025.

Foto: AP

Fechas para los playoffs en Grandes Ligas

Los playoffs de Grandes Ligas están organizados en distintas fases, cada una con su propia relevancia y emoción. Los duelos de Wild Card se jugarán del 30 de septiembre al 2 de octubre, donde equipos clasificados lucharán por avanzar a las series divisionales. Este formato genera alta tensión y juegos muy disputados, pues el pase a la siguiente ronda está en juego.

Luego, del 4 al 11 de octubre, se llevarán a cabo las series divisionales tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Esta etapa es crucial, ya que los equipos ganadores obtendrán el pase a las series de campeonato, acercándose cada vez más a la gloria máxima.

Foto: AP

Series de Campeonato y la Serie Mundial 2025

Del 12 al 20 de octubre se disputarán las series de campeonato, el penúltimo paso antes de coronar al campeón de la temporada. Aquí, los equipos ganadores de las divisionales medirán fuerzas para determinar quién avanzará a la Serie Mundial.

Foto: AP

Finalmente, la gran cita del beisbol tendrá lugar del 24 de octubre al 1 de noviembre con la Serie Mundial 2025. Este evento es el más esperado del calendario deportivo, donde los dos mejores equipos de la pelota profesional se enfrentan en una batalla de hasta siete juegos para definir al campeón de Las Mayores.