MLB: Padres de San Diego a paso demoledor tras el Juego de Estrellas 2025

San Diego va como una aplanadora con marca 15-8 desde el Juego de Estrellas, acercándose al liderato del oeste de Liga Nacional

Por Jeferson Palacin
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 12:16 pm
Padres de San Diego - AP Photo/Jeff Chiu
Padres de San Diego ha mostrado una versión mucho más sólida y competitiva luego del Juego de Estrellas 2025. El equipo dirigido por Mike Shildt está imponiendo su ritmo en agosto, con marca 7-3. Acercándose a una pelea intensa por el liderato del Oeste de Liga Nacional.

San Diego está mostrando gran combinación entre ofensiva y pitcheo; algo que no solo lleva a ganar, también transmite orden y convicción en cada serie. El repunte no es casualidad: con marca 15-8 tras el All-Star y 7-3 en agosto, hay ejecución y lectura clara del momento competitivo.

El equipo está tan fuerte tras el All-Star, que figura en el top 10 de MLB en casi todos los frentes: turnos, anotadas, hits, dobles, triples, impulsadas, boletos, promedio, OBP, OPS; victorias, efectividad, juegos salvados, hits permitidos, carreras limpias y WHIP.

Padres vs Dodgers: un juego del liderato con dos series por disputar

Con solo dos series restantes en el calendario divisional, el duelo ante Dodgers de Los Ángeles adquiere peso estratégico. Padres llega con impulso y margen para disputar el liderato cara a cara; en un cruce que puede redefinir el cierre de agosto y marcar el tono competitivo de septiembre.

San Diego está a 1.0 juegos de diferencia con Dodgers por la División Oeste de Liga Nacional. Quedan dos series por disputar, una este mismo fin de semana (15 al 17 de agosto) y la otra el próximo fin de semana (22 al 24 de agosto). Esto puede definir quien va directo a octubre y quien al comodín.

Peloteros determinantes de Padres de San Diego tras el All-Star

Padres de San Diego tienen este gran momento tras el All-Star si no fuera por sus jugadores. Han mostrado compromiso y disciplina para alcanzar registros importantes en esta segunda mitad. Solo le queda finalizar de buena manera para llegar a octubre calibrados.

Mejores peloteros de Padres tras el All-Star:

  • Luis Arráez: 97 turnos, 13 anotadas, 33 hits, 1 jonrón, 9 impulsadas, .340 promedio
  • Manny Machado: 91 turnos, 12 anotadas, 29 hits, 3 jonrones, 16 impulsadas, .319 promedio
  • Xander Bogaerts: 94 turnos, 15 anotadas, 26 hits, 5 jonrones, 12 impulsadas, .277 promedio
  • Fernando Tatis Jr: 87 turnos, 18 anotadas, 21 hits, 1 jonrón, 4 impulsadas, .241 promedio

