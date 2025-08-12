Por esta razón Freddy Fermín es el amuleto de la suerte de San Diego Padres (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Fermín ha encajado a la perfección a los Padres de San Diego y lo demostró en la jornada de este lunes por la noche. El receptor desapareció su primer cuadrangular con los frailes en la presente temporada de las Grandes Ligas.

El venezolano llegó pisando fuerte a la franquicia californiana y destaca como uno de los más sobresalientes en los últimos encuentros. El ex Royals consolidó la victoria de los Padres (4-1) sobre los Gigantes de San Francisco con jonrón de línea en la parte alta de la séptima entrada. La conexión del criollo se perdió de vista a una velocidad de salida de 103 millas por hora para empujar dos anotaciones.

Fermín cerró otra jornada productiva en su nueva aventura tras ligar de 4-1 con dos remolcadas y una anotada. Además de su primer bambinazo con la organización de la Liga Nacional, el 'Manao' llegó a cuatro vuelacercas en la actual campaña de Las Mayores.

¿El amuleto de la suerte de los San Diego Padres?

Fermín ha tomado la batuta como receptor titular de la franquicia y agradece la confianza de su dirigente a punta de tablazos. El criollo podría considerarle una especie de amuleto de la suerte de los Padres desde que se unió al equipo antes de la fecha límite de cambios.

Los dirigidos por Mike Shildt coleccionan registro de seis victorias y solo dos derrotas con el venezolano en acción. Además de su participación, el nativo de Puerto Ordaz luce promedio de .370, un jonrón, cinco remolcadas, tres anotadas, 10 hits, .414 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .933 en sus primeros ocho juegos con los frailes.

Fermín jamás había tenido a oportunidad de ser receptor de todos los días en su carrera. Ahora en su nueva aventura en California, el venezolano tendrá la posibilidad de consolidarse como cátcher estelar en MLB.