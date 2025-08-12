MLB: José Altuve no cree en nadie y vive su mejor racha ofensiva del año

Suscríbete a nuestros canales

Luego de pasearse por la irregularidad durante una buena parte de la temporada 2025, José Altuve vive actualmente el que ha sido, sin duda alguna, el mejor momento ofensivo de su actual campaña con los Astros de Houston.

El toletero venezolano se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un bateador eficaz y sumamente peligroso para sus rivales, sin embargo, terminó el mes de junio con un average de .260 y un OPS flojo de .737, muy por debajo de lo que acostumbra. Eso sí, desde entonces, su campaña ha dado un giro radical de 180 grados.

José Altuve tuvo un mes de julio sensacional, que disparó absolutamente todos sus promedios y números. En agosto, a pesar de que históricamente es su mes más flojo, el criollo ha podido mantener la tónica, y este lunes conectó un nuevo imparable para así afianzar su mejor racha de juegos consecutivos con hit en la presente zafra.

José Altuve llega a nueve encuentros con hit

Este lunes 11 de agosto, el venezolano José Altuve alineó como bateador designado y tercero en la alineación de los Astros de Houston, en la victoria ante los Medias Rojas de Boston por pizarra de 7-6. En dicho compromiso, el criollo se fue de 4-1, con un sencillo, para así llegar a nueve compromisos consecutivos con al menos un inatrapable conectado.

Esta es su racha más larga de la temporada 2025, y lo que ha hecho en estos nueve compromisos es realmente espectacular. En este período de tiempo, "Astro Boy" batea para .342/.405/.605/1.010, con 13 imparables en 38 turnos oficiales al bate, además de tres cuadrangulares y seis carreras impulsadas.

Además, los números generales de José Altuve siguen creciendo, y actualmente muestra promedios de .287/.349/.474/.823, además de tener ya 21 vuelacercas y 63 remolcadas. Poco a poco, da muestras de que sus estadísticas al final del año serán espectaculares, tal y como acostumbra siempre.