Estos son los venezolanos en la lista de los 100 mejores prospectos de MLB

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está dejando nombres interesantes de próximas estrellas que están llamados a dominar el diamante en un futuro cercano. Nombres como el Carlos Narváez (Boston Red Sox) y el dominicano Agustín Ramírez (Miami Marlins) son algunos que lucen con una participación prometedora en los siguientes años.

Los peloteros latinos continúan consolidándose como piezas clave en el futuro del béisbol, y su presencia en el listado de los mejores 100 prospectos de la MLB así lo confirma. Peloteros de la República Dominicana, Venezuela, Cuba y Panamá destacan en el listado entre los piezas jóvenes que darían el salto y se consoliden apenas se encuentren en Las Mayores.

Hasta siete criollos aparecen entre los mejores 100 prospectos en la vigente temporada de las Grandes Ligas. Algunas de ellos han tenido la oportunidad de graduarse en la Gran Carpa como es el caso de Moisés Ballesteros, que ya debutó en la presente edición con los Cachorros de Chicago.

Venezolanos entre los 100 mejores prospectos de MLB

Franklin Arias (24)

Josué Briceño (32)

Moisés Ballesteros (52)

Eduardo Quintero (55)

Jeferson Quero (65)

Alfredo Duno (75)

Jhostynxon García (78)

Ethan Salas (86)

Además de los venezolanos, República Dominicana es el país caribeño con más presencia entre los prospectos con 12 peloteros. Panamá (Eduardo Tait), Cuba (Lázaro Montes) y Colombia (Michael Arroyo) también destacan en el listado con al menos un jugador.

Este reconocimiento no solo enaltece su rendimiento individual, sino que también refleja el impacto y la influencia creciente del talento latino en el desarrollo del deporte a nivel global. La inclusión de estos jugadores en el Top 100 reafirma el papel protagónico que seguirán teniendo en la próxima generación de estrellas de la MLB.