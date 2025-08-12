MLB: Albert Suárez va por buen camino hacia su primera asignación de rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que Albert Suárez se ha perdido prácticamente toda la temporada 2025 de las Grandes Ligas, en los próximos días podría darle una grata noticia tanto a los Orioles de Baltimore como a los Leones del Caracas. Y es que todo parece apuntar a que su regreso a la acción está cada vez más cerca.

Recordemos que el experimentado lanzador fue diagnosticado con una distensión de grado 2 en el músculo subescapular derecho durante el mes de abril, una situación que obligó a la organización a enviarlo a la lista de lesionados de 60 días. Desde entonces no ha hecho más que enfocarse en su proceso de recuperación.

Suárez ya visualiza su regreso

Según información del reportero Roch Kubatko de MASNSports.com, el conjunto de Baltimore ya tiene todo listo para que Albert Suárez comience su asignación de rehabilitación la próxima semana, probablemente el martes o el miércoles.

Si bien será bueno verlo lanzar nuevamente, es probable que dicho período de rehabilitación sea largo si el plan del equipo es usarlo como lanzador abridor. Y es que a menos de dos meses del final de la temporada, el tiempo se acorta para que el de San Félix logre generar un impacto en este 2025.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la lesión, ubicada en uno de los músculos del hombro, se requiere una recuperación prolongada y un manejo cuidadoso para evitar recaídas. Por ende, la otra opción que manejan los Orioles sería usarlo como relevista.

La única presentación de Albert Suárez en la presente zafra fue el 28 de marzo, cuando trabajó por espacio de 2.2 innings en los que permitió cinco hits y dos carreras, con dos ponches, frente a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre.