MLB: Luis Arráez sorprende con su proyección de ponches para este 2025 (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

"Si no logras dar un hit, al menos que no te ponchen". Ese parece ser el mantra de Luis Arráez desde la temporada pasada, cuando comenzó a sorprender a propios y extraños con su disciplina en el plato para evitar el tercer strike. Hasta los momentos, esa fórmula mágica le está saliendo a la perfección.

Algunos meses atrás muchos veían al venezolano lejos de la carrera por el título de bateo en la Liga Nacional. Sin embargo, en esta segunda mitad de temporada han cambiado un poco las cosas, al punto de que ya se metió de lleno en el top-5 y con muy poca distancia del liderato. Por ese lado sigue avanzando.

Ahora bien, para el oriundo de San Felipe ya no basta con ser el primero en el apartado de promedio, pues un verdadero bateador de élite también debe evitar poncharse en cualquier momento del juego. Es ahí cuando su talento innato hace acto de presencia y muestra una cifra que, para este beisbol moderno, es una completa locura.

Arráez busca mejorar su tope de ponches

La jornada de este lunes en las Grandes Ligas dará inicio a una serie imperdible entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco. Previo a dicha cita en el Oracle Park, las estadísticas de Luis Arráez muestran que en nueve encuentros del mes solo se ha ponchado en una ocasión, contra los D-backs de Arizona el día lunes 4 de agosto.

Y es que si contamos mes tras mes, el venezolano acumula cinco ponches en julio, dos en junio, tres en mayo, y dos en abril. En total hablamos de 13 turnos al bate, de 457 en la presente temporada, en los que ha visto el tercer strike.

De mantener dicho ritmo, las proyecciones de MLB ya señalan que finalizará la campaña con solo 18 ponches, lo que se traduciría en su cifra más baja en una temporada. Recordemos que en 2024 lo pasaron por la guillotina en 29 ocasiones, disminuyendo así los 34 que sumó en la 2023.

Números de Luis Arráez en la temporada 2025