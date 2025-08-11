MLB: Lenyn Sosa consolida el mejor año de su carrera con impresionante marca (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Lenyn Sosa continúa como uno de los grandes protagonistas de los Medias Blancas de Chicago en la presente temporada de las Grandes Ligas. El segundo base le dio la vuelta al cuadro por decimocuarto vez para comandar el triunfo de su equipo sobre los Guardianes de Cleveland.

El camarero desplegó su poder con dantesco cuadrangular por todo el jardín izquierdo en la primera entrada del partido. El venezolano remolcó las primeras anotaciones en el compromiso con enorme conexión que recorrió 380 pies de distancia.

Sosa remolcó una más en el sexto capítulo para poner cifras definitivas en el marcador. La figura de Chicago vive un momento dulce con el madero en la segundo mitad de la campaña con promedio de bateo de .358, cinco jonrones, 14 empujadas, 10 anotadas, 19 hits y un slugging de .660 en los últimos 15 desafíos.

Lenyn Sosa consolida su mejor año en MLB

El nativo de Puerto Ordaz cerró una producción notable frente a Cleveland luego de batear de 3-2 con bambinazo, trío de impulsadas y una anotada. Con múltiples tablazos, el criollo llegó a los 100 imparables en una temporada por primera vez en su trayectoria en Las Mayores.

Su tope de indiscutibles no es el único que ha conseguido en la temporada, ya que posee colecciona marcas personales en cuadrangulares, impulsadas, hits, dobles, boletos y anotadas en un año completo de Grandes Ligas. Aunque los White Sox no figuran como contendientes a puestos de Playoffs, el jugador ha mostrado sus habilidades en el plato en su máxima expresión.

Sosa luce estadísticas destacadas en su cuarta temporada en MLB. El intermedista batea para .278, 14 vuelacercas, 48 remolcadas, 39 anotaciones, .307 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .751 en 101 partidos, éste último también un tope personal en su carrera como bigleaguer.