MLB: ¡El mejor equipo! William Contreras provoca insólita marca de victorias de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee se siguen despegando como el mejor equipo en esta segunda mitad de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El equipo de Wisconsin consolidó su increíble momento tras barrer en tres compromisos a los Mets de Nueva York durante el fin de semana.

William Contreras dejó su huella en la serie desde el American Family Field con tres jonrones y cinco remolcadas. En el tercer desafío, el venezolano fue vital en la remontada con par de vuelacercas para liderar la victoria. Al final del día, el receptor ligó de 4-3 con dos bambinazos, tres empujadas y dos anotadas como bateador designado.

El éxito de los Brewers contra los neoyorquinos le permitió afianzarse en lo más alto de la División Central de la Liga Nacional, con seis juegos de diferencia sobre su más cercano perseguidor (Cachorros de Chicago). Además de eso, la franquicia se mete de lleno con serio aspirante a pelear por el título en la vigente campaña de Las Mayores.

Dominio absoluto de Milwaukee Brewers

Milwaukee se ha mostrado sólido en la parte complementaria de la MLB, e incluso antes del parón por el Juego de Estrellas. En los últimos 43 encuentros, la tropa de Pat Murphy es el equipo que más victorias ha conseguido con 34 lauros. El segundo en esa lista son los Azulejos de Toronto con 28 conquistas, de acuerdo con el dato de Codify.

Desde el pasado 13 de junio, la organización del viejo circuito presenta el mejor récord con 36 juegos ganados y solo 11 reveses. Los de Wisconsin tiene una ventaja de tres victorias con respecto al segundo lugar de ese listado, que le pertenece a los Marineros de Seattle (33-19).