MLB: Bryan Woo igualó esta racha histórica de Félix Hernández en Seattle (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Bryan Woo ha sido una pieza importante en la rotación de los Marineros de Seattle durante esta temporada 2025 de Grandes Ligas, demostrando sólidez en cada apertura que ha hecho este año. El derecho de 25 años vive actualmente una racha notable, que le ha permitido entrar en la historia del equipo y del beisbol en general.

El pasado domingo 10 de agosto, este pitcher llegó a 10 triunfos en la presente campaña, esto tras una salida de seis innings ante los Rays de Tampa Bay, donde permitió siete hits, tres carreras y dio nueve ponches.

Bryan Woo empata racha del gran Félix Hernández

Woo sigue dejando su huella en la historia de los Marineros. Con su más reciente apertura de al menos seis entradas, el derecho alcanzó las 23 salidas consecutivas bajo ese estándar en la temporada 2025, igualando la marca que Félix Hernández logró en 2011. Este hito lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la élite del pitcheo en esta franquicia de la Liga Americana, compartiendo ahora un registro que durante más de una década había pertenecido únicamente al “Rey Félix”.

Esta racha de Woo no solo refleja consistencia y resistencia, sino que lo mantiene activo en la persecución de dos de las cifras más icónicas de la franquicia, que son las 25 salidas consecutivas de Randy Johnson en 1995 y el récord absoluto de 27, también de Félix Hernández en 2010. Con cada salida,

Por otro lado, con estas 23 aperturas consecutivas de al menos seis entradas, el lanzador de los Marineros igualó la marca que Clayton Kershaw impuso en 2019 y estableciendo el inicio de campaña más prolongado de este tipo en la historia de los Marineros.

Tras esta notable racha, Bryan Woo registra en 2025 un récord de 10-6, con 3.08 de efectividad, 0.95 de WHIP y 145 ponches.