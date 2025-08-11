MLB: William Contreras destruyó a los Mets de Nueva York con increíble producción (+video)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras explotó ofensivamente durante el fin de semana en las Grandes Ligas. El receptor terminó liderando la remontada de los Cerveceros de Milwaukee (7-6) para completar la barrida sobre los Mets de Nueva York en tres compromisos desde el American Family Field.

El venezolano mantiene en un increíble momento a la franquicia de Wisconsin y fue el más valioso del tercer compromiso entre Brewers y neoyorquinos. El criollo comenzó la remontada de su equipo con enorme conexión por el jardín izquierdo, que recorrió 374 pies de distancia.

Un inning más tarde, Contreras repitió la dosis y puso las acciones por mínima diferencia con bambinazo de línea por las praderas derechas. El figura de Milwaukee cerró una de sus mejores presentaciones con el bate, tras ligar de 4-3, con dos vuelacercas, tres impulsadas y par de anotadas.

William Contreras explotó con el bate contra Mets

Si algo le faltaba al gran momento de los Cerveceros era el madero de William Contreras. El nativo de Puerto Cabello explotó ofensivamente y se convirtió en la peor pesadilla de los neoyorquinos durante el fin de semana. El venezolano llegó a conectar tres jonrones en solo cuatro turnos.

El receptor terminó la serie frente al equipo de Carlos Mendoza de 9-4, tres jonrones, cinco carreras remolcadas, tres anotadas y tres anotadas. Su notable desempeño estiró la ventaja que tiene Milwaukee en la cima de la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago.

Contreras mejoró sus estadísticas en la presente temporada de MLB. El cátcher cuenta con promedio al bate de .255, 12 cuadrangulares, 52 impulsadas, 65 anotadas, 106 hits, .354 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .743 en 111 partidos.